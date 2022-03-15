У Дія.City вже більше 100 резидентів: хто долучився
До податкового простору Дія.City уже долучились понад 100 резидентів - 104 українські та міжнародні IT-компанії.
Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.
"Дія.City - це нижчі в 5 разів податки, соціальні гарантії для розробників та інструменти захисту інвестицій та інтелектуальної власності.
Серед нових резидентів: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF та багато інших крутих технологічних компаній - як українських, так і міжнародних", - кажуть в "Дії".
Щоб стати резидентом Дія.City, варто перейти за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zayava-pro-nabuttya-statusu-rezidenta-diya-city.
Весь процес подання заявки відбувається онлайн.
Fintech Farm - британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках.
Miratech - міжнародна компанія у сфері розробки ПЗ та автоматизації бізнес-процесів.
Cinegy GmbH - компанія, яка займається розробкою та впровадженням ПЗ для телевізійного виробництва та мовлення.
TietoEVRY - скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я.
SMRK VCF - український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи.
Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок
Економічна правда
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