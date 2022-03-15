Великобританія також блокує експорт предметів розкоші до РФ

Уряд Великобританії оголосив про заборону на експорт до Росії предметів розкоші, а також ввів нові тарифи на імпорт сотні ключових товарів, які на 35 процентних пунктів вищі за поточні ставки.

Про це йдеться у прес-релізі.

Заборона постачання предметів розкоші до Росії торкнеться автомобілів, предметів моди від-кутюр, творів мистецтва. Всі ці рішення скоро набудуть чинності.

Також сотні товарів з Росії та Білорусі будуть позбавлені режиму найбільшого сприяння у торгівлі, що позбавить обидві країни ключових переваг членства у СОТ.

Нагадуємо:

Країни Євросоюзу погодили четвертий пакет санкцій проти Росії, які включають торговельні обмеження на залізо та сталь, а також заборону ввозити в РФ товари розкоші.