Мінфін проведе черговий аукціон з продажу військових облігацій
15 березня Мінфін проведе черговий аукціон з продажу військових облігацій зі строком обігу в один рік.
Про це відомство повідомило у соцмережах.
Облігації будуть убо у гривні, або у доларах США. Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Нагадуємо:
Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.
На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн.
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