15 березня Мінфін проведе черговий аукціон з продажу військових облігацій зі строком обігу в один рік.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Облігації будуть убо у гривні, або у доларах США. Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Нагадуємо:

Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн.