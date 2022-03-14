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Через війну ArcelorMittal Кривий Ріг втрачає 4,1 мільярда доларів виторгу

Понеділок, 14 березня 2022, 18:27

ArcelorMittal заявила, що санкції проти РФ впливають на джерела постачання сировини на комбінат у Кривому Розі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталі у Європі. Компанія торік виробила 4,9 млн тонн сталі та 11,7 млн тонн залізної руди на українських шахтах у 2021 році.

При цьому, продажі клієнтам в Україні та Росії минулого року склали близько 2,5 мільярда доларів.

А виторг з постачання сировини український підприємствам - 4,1 млрд дол у 2021 році.

"Санкції проти Росії впливають на джерела сировини для компанії, а також, потенційно, на ринки збуту інших операцій групи в СНД", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

ArcelorMittal прийняла рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.

Економічна правда

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ArcelorMittal

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