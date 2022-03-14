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Путін дозволив російським авіакомпаніям забирати іноземні літаки, які перебувають у лізингу

Понеділок, 14 березня 2022, 16:19

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким дозволив російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що знаходяться в лізингу, без іноземного сертифікату.

Про це пише Reuters.

Так, санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.

Наразі в РФ експлуатуються 1 367 літаків, із них 739 - зареєстровані у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків, а їхню загальну вартість оцінюють в 10 млрд дол.

За законом, російські авіакомпанії платитимуть орендну плату лізингодавцям у рублях протягом 2022 року.

Якщо ж іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія має вирішити, чи можна повернути повітряне судно, чи прийняти рішення про те, що літак повинен залишитися в РФ.

Водночас Кейптаунська конвенція передбачає, що у разі розірвання контракту авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою.

Нагадаємо:

Раніше в авіаційному агентстві ООН заявили, що будь-яка подвійна реєстрація іноземних літаків, орендованих російськими перевізниками, суперечитиме положенням ключової угоди, в якій викладаються основні засади глобальної авіації.

Економічна правда

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авіа Росія Путін

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