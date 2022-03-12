Ідея РФ про подвійну реєстрацію орендованих літаків суперечить ключовим авіаційним принципам - ООН
Субота, 12 березня 2022, 10:44
Будь-яка подвійна реєстрація іноземних літаків, орендованих російськими перевізниками, суперечитиме положенням ключової угоди, в якій викладаються основні засади глобальної авіації.
Про це повідомило авіаційне агентство ООН, передає reuters.
Раніше уряд Росії заявив, що запропонував дозволити реєструвати іноземні літаки, орендовані російськими авіакомпаніями, як власність авіакомпаній і видавати їм російські сертифікати льотної придатності.
Нагадуємо:
Західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, дають більшості лізингових компаній до 28 березня можливість розірвати відносини із російськими авіакомпаніями.
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