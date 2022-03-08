Фармгігант Bayer продовжує роботу в Росії

Німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація Bayer продовжує роботу в РФ.

Про це Bayer підтвердив російському виданню "РГ".

"Bayer надає життєво важливі продукти для охорони здоров'я та виробництва продовольства, безперебійне постачання яких вкрай необхідне. Ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення безперервності постачання ліків та агрономічних рішень", -заявили в компанії.

Разом з тим, компанія заявила про надання Україні гуманітарної медичної допомоги на суму 3 млн євро.

"Bayer оголошує про створення фонду допомоги у разі стихійних лих у розмірі 3 мільйони євро для посилення надзвичайних заходів у відповідь на вторгнення в Україну.

Фонд підтримки піде на користь міжнародним та місцевим гуманітарним організаціям, які працюють в Україні та країнах-сусідах Східної Європи", - йдеться у повідомленні.

"Після подій останніх днів і вторгнення в Україну ситуація продовжує динамічно розвиватися. Bayer шокований нападом на свободу та демократію, що загрожує миру та безпеці в Європі та за її межами", - додали в компанії.

Економічна правда