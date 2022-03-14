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Oracle відповів на твіт Зеленського, який закликав зупинити підтримку продуктів в РФ

Понеділок, 14 березня 2022, 12:03

Техногігант Oracle відповів на твіт президента України Володимира Зеленського, в якому він закликав Microsoft, Oracle і SAP зупинити роботу в РФ.

Про це повідомляється у Twitter.

"Oracle була однією з перших, хто повністю припинив бізнес в Росії на підтримку народу України", - сказали в компанії.

В Oracle додали, що відрізали доступ до підтримки, а оновлення програмного забезпечення і виправлення - більше не доступні.

Також компанія відповіла, що призупинила всі консультаційні та послуги підтримки клієнтів.

Oracle написав також, що призупинив роботу всіх російських партнерів та їхніх дочірніх компаній, а її продукти більше не дозволені для експорту, реекспорту або передаванню в РФ.

Нагадаємо:

Президент Зеленський закликав техгігантів Microsoft, Oracle та SAP припинити підтримку своїх продуктів в Росії.

Раніше техногігант Microsoft заявив, що зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Аналогічні рішення ухвалив німецький IT-гігант SAP та Oracle. Водночас продукти компанії продовжили працювати на території РФ.

Економічна правда 

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