Київ отримав системи Starlink
Неділя, 13 березня 2022, 23:10
Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Загалом у столиці є 12 терміналів супутникового звʼязку Starlink.
За словами Кличка, вони працюватимуть для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши туди wifi-роутери від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки.
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