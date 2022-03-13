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Київ отримав системи Starlink

Неділя, 13 березня 2022, 23:10

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Загалом у столиці є 12 терміналів супутникового звʼязку Starlink.

За словами Кличка, вони працюватимуть для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши туди wifi-роутери від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки.

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