Toyota не йде з Росії, але виробництво та постачання автомобілів призупинила

Автовиробник Toyota тимчасово призупинила виробництво автомобілів у РФ та експорт машин та комплектуючих до країни через "проблеми з постачанням". При цьому про вихід марки з російського ринку не йдеться.

Про це йдеться у заяві російського офісу Toyota.

Як заявив представник компанії в РФ, Toyota призупинила виробництво RAV4 та Camry на заводі в Санкт-Петербурзі ще 4 березня через проблеми з експортними каналами та затримками постачання комплектуючих.

При цьому, закривати завод компанія не має наміру.

Також призупинено експорт нових автомобілів Toyota і Lexus до країни "у зв'язку з порушенням логістичних ланцюжків", проте про вихід з ринку не йдеться.

Водночас агентство Nikkei пише, що Toyota евакуює 26 своїх співробітників із Росії, а також членів їхніх сімей.

Kyodo додає, що аналогічне рішення ухвалили й інші японські компанії, зокрема Mitsubishi, Nissan і Subaru.

Toyota також розповіла про підтримку гуманітарних програм для надання допомоги Україні.

"Toyota почала надавати гуманітарну допомогу тим, хто страждає. Це включає пряму допомогу українським працівникам Toyota та їхнім родинам, українським біженцям, а також корпоративні пожертви на суму приблизно до 2,5 мільйонів євро.

Toyota Motor Corporation (Японія) пожертвує 500 000 євро УВКБ ООН.

Співробітників європейських організацій Toyota заохочують робити пожертвування через загальноєвропейську кампанію зі збору коштів Червоному Хресту або УВКБ ООН", - заявили в компанії.

Економічна правда