Всі розділи
Укр / Рус

"Київстар" відновив зв'язок у Сумах і біля Маріуполя

Субота, 12 березня 2022, 19:20

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив зв'язок в Сумах та поблизу Маріуполя.

Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко.

"Було усунено численні розриви волоконно-оптичної лінії зв'язку в районі міста Тростянець і замінено пошкоджене обладнання. У результаті вдалося "підняти" 146 базових станцій у Сумській області. Місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом", – написала Леліченко.

Також фахівці відновили роботу 10 базових станцій поблизу Маріуполя. На жаль, у самому Маріуполі немає подання електроенергії.

"Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові та області, де суттєво постраждали ВОЛЗ. Наші спеціалісти разом із співробітниками підрядних організацій шукають рішення для відновлення зв’язку в області. Також "больовою" точкою є Мелітополь, де значні складнощі зі зв’язком. Ми працюємо над їх подоланням", – заявила представниця "Київстару".

За її словами, абоненти всіх мобільних операторів дедалі активніше користуються послугами національного роумінгу.

Нагадаємо, найбільші мобільні оператори України разом з урядом запустили послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київстар мобільний зв'язок

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Київстар" отримав нове обладнання та збільшить ємність мережі 10 березня 2022, 13:48
Vodafone та "Київстар" повернули зв'язок Херсону 6 березня 2022, 16:13
Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі 26 лютого 2022, 19:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті