"Київстар" відновив зв'язок у Сумах і біля Маріуполя

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив зв'язок в Сумах та поблизу Маріуполя.

Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко.

"Було усунено численні розриви волоконно-оптичної лінії зв'язку в районі міста Тростянець і замінено пошкоджене обладнання. У результаті вдалося "підняти" 146 базових станцій у Сумській області. Місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом", – написала Леліченко.

Також фахівці відновили роботу 10 базових станцій поблизу Маріуполя. На жаль, у самому Маріуполі немає подання електроенергії.

"Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові та області, де суттєво постраждали ВОЛЗ. Наші спеціалісти разом із співробітниками підрядних організацій шукають рішення для відновлення зв’язку в області. Також "больовою" точкою є Мелітополь, де значні складнощі зі зв’язком. Ми працюємо над їх подоланням", – заявила представниця "Київстару".

За її словами, абоненти всіх мобільних операторів дедалі активніше користуються послугами національного роумінгу.

Нагадаємо, найбільші мобільні оператори України разом з урядом запустили послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Економічна правда