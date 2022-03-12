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Уряд виділив армії додаткові 4 мільярди

Субота, 12 березня 2022, 17:54

Кабінет міністрів виділив додаткові 4 млрд гривень для забезпечення харчування додаткової чисельності Збройних Сил.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Лави Збройних Сил щодня поповнюють захисники і захисниці України, які мотивовані та готові до боротьби з російськими загарбниками. Їх стабільне забезпечення, особливо харчуванням, є критичною необхідністю," – коментує міністр Олексій Резніков. "Тримаймо стрій".

Нагадуємо:

Напередодні початку війни Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.

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армія ЗСУ

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