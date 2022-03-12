Українські айтівці зібрали 700 мільйонів для армії та на гуманітарні цілі
Субота, 12 березня 2022, 11:27
Українські ІТ-компанії пожертвували 24,5 млн доларів на підтримку України, або понад 700 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали:
- 12,1 млн доларів на гуманітарні цілі (353,9 млн грн);
- 6,1 млн доларів на підтримку ЗСУ (178,4 млн грн);
- 6,3 млн доларів податків авансом (184,3 млн грн).
Ще напередодні війни представники українського бізнесу об’єдналися та зібрали мільйони гривень на підтримку армії. Деякі донати сягали п’яти мільйонів гривень, зокрема від великий українських ІТ-компаній.
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