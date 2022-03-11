США планує заборонити імпорт російського алкоголю та морепродуктів – WSJ

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Сполучені Штати розглядають заборону імпорта російського алкоголю та морепродуктів.

Про це стало відомо виданню Wall Street Journal.

Сполучені Штати планують заборонити імпорт російського алкоголю та морепродуктів в рамках заходів для покарання Москви за її вторгнення в Україну.

Очікується, що президент Байден детально розповість про заборону під час виступу в п’ятницю вранці, в якому закликатиме скасувати нормальні торговельні відносини з Росією.

Сполучені Штати є найбільшим імпортером алкогольних напоїв у світі, обсяг ввезених товарів сягає 8,9 млрд доларів.

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