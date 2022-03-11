Twitter обмежить поширення білоруських держЗМІ

Twitter розміщуватиме ярлики та обмежуватиме поширення повідомлень білоруських державних ЗМІ та їх високопосадовців.

Про це пише Reuters.

Голова відділу із забезпечення цілісності сайтів Twitter повідомив, що компанія помітить близько 15 білоруських ЗМІ, найбільше серед них інформаційне агентство БелТа.

Акаунти з ярликами та їх повідомлення будуть обмежені у результатах пошуку та рекомендаціях у Твіттері.

Нагадуємо:

Соціальна мережа Twitter заборонила користувачам у Росії створювати акаунти.

Соціальна платформа Twitter призупинила рекламу в Україні та РФ через війну, а також запустила збір коштів для України серед співробітників – компанія подвоїть їхні внески.

Зазначається, що соцмережа наразі активно перевіряє твіти, аби виявити поширення фейків чи маніпуляцій та вживає заходів щодо маніпулятивних ЗМІ, які викривлюють інформацію про події.