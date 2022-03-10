Росіяни більше не зможуть зареєструватися в Google Cloud 

Google перестав приймати нових користувачів для своїх хмарних сервісів на території Росії.

Про це повідомляє Business Insider, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми можемо підтвердити, що наразі не приймаємо нових клієнтів Google Cloud в Росії. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком подій", – сказав представник компанії у відповідь на запит BI.

У Google також підтвердили, що така політика не поширюється на Білорусь.

Нагадуємо:

Компанія Google заявила про призупинення платежів з РФ у Google Play, у зв'язку з чим російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані.

Материнська компанія Google призупинила всі продажі реклами у Росії, зокрема через Google Ads та YouTube.

Хмарна платформа Amazon Amazon Web Services теж заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі.



