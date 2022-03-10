Мінерго запропонував G7 заморозити "газові" кошти Росії

Міністр енергетики Герман Галущенко запропонував профільним міністрам держав G7 заморозити "газові" кошти Росії до припинення військової агресії.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

Зокрема, йдеться про ембарго на сиру нафту, нафтопродукти, скраплений газ із РФ, заморозити енергетичні активи РФ.

"Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу рахунках, які будуть не доступні агресору", - зазначив Галущенко.

Міністр також закликав країни Європи відкласти поетапний вихід з ядерної енергетики, що дасть можливість скоротити споживання природного газу.

Нагадуємо:

США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу.

Крім того, Британія заявила, що до кінця 2022 року повністю припинить імпорт російської нафти.