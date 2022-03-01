Україна розриває "водну" угоду з Білоруссю та виганяє російські кораблі

Кабінет міністрів ввечері ухвалить рішення про розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю та заборонить російським суднам ходити в українські порти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Наразі готується документ щодо заборони плавання у територіальному морі України суден під правором РФ та суден, власниками або бенефіціарами яких є росіяни чи підсанкційні фізичні та юридичні особи. Їм також заборонять заходження до морських портів України.

Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації.

Відповідне рішення очікується ухвалити ввечері на засіданні уряду. Другим рішенням, яке планується схвалити, є розірвання угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю.

Також уряд направить звернення до Міжнародної морської організації (ІМО) з метою поширення цієї інформації та впровадження аналогічних санкцій іншими країнами.

Україна вимагає зупинити морське сполученням з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах.

Нагадуємо:

Міністр транспорту Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам. У вівторок відповідний закон було схвалено британським урядом.