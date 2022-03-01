Британія вводить санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ слідом за США
Велика Британія запровадила проти російського Фонду прямих інвестицій блокування активів, а також заморожує активи виконавчого директора фонду Кірілла Дмітрієва.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році за наказом експрезидента РФ Дмітрія Медведєва і тодішнього прем’єр-міністра Владіміра Путіна.
Офіційно фонд інвестує в низку секторів і був створений для залучення прямих інвестицій в країну. Попри це він вважається фондом Путіна та його найближчого оточення для розкрадання коштів.
Дмітрієв є близьким соратником Путіна та виконавчим директором фонду. Він використовував свої зв’язки випускника американських університетів у своїй роботі представником Путіна в інституціях США.
У понеділок Сполучені Штати опублікували новий пакет санкцій проти Росії, які націлені на центральний банк РФ, Мінфін та суверенний інвестфонд.
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