Британія вводить санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ слідом за США

Велика Британія запровадила проти російського Фонду прямих інвестицій блокування активів, а також заморожує активи виконавчого директора фонду Кірілла Дмітрієва.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році за наказом експрезидента РФ Дмітрія Медведєва і тодішнього прем’єр-міністра Владіміра Путіна.

Офіційно фонд інвестує в низку секторів і був створений для залучення прямих інвестицій в країну. Попри це він вважається фондом Путіна та його найближчого оточення для розкрадання коштів.

Дмітрієв є близьким соратником Путіна та виконавчим директором фонду. Він використовував свої зв’язки випускника американських університетів у своїй роботі представником Путіна в інституціях США.

У понеділок Сполучені Штати опублікували новий пакет санкцій проти Росії, які націлені на центральний банк РФ, Мінфін та суверенний інвестфонд.



