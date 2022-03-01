Всі розділи
Укр / Рус

Visa Foundation надасть 2 мільйони доларів фонду UNICEF для гумдопомоги українцям

Вівторок, 1 березня 2022, 11:42

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.

Про це він написав у Telegram.

Також Visa Foundation подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.

Нагадаємо:

Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.

Крім цього, благодійний фонд Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях для надання екстреної допомоги Україні через крипто-краудфандинг.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Visa гроші

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Visa також заблокувала систему для підсанкційних російських банків  1 березня 2022, 10:55
Картки Mastercard та Visa підсанкційних російських банків перестануть працювати у світі 26 лютого 2022, 19:32
Visa запустить платформу для тестування цифрових валют 14 січня 2022, 12:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті