Visa Foundation надасть 2 мільйони доларів фонду UNICEF для гумдопомоги українцям

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.

Про це він написав у Telegram.

Також Visa Foundation подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.

Нагадаємо:

Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.

Крім цього, благодійний фонд Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях для надання екстреної допомоги Україні через крипто-краудфандинг.

Економічна правда