Visa Foundation надасть 2 мільйони доларів фонду UNICEF для гумдопомоги українцям
Вівторок, 1 березня 2022, 11:42
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Visa Foundation надасть $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.
Про це він написав у Telegram.
Також Visa Foundation подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до $1 млн) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.
Нагадаємо:
Найбільша криптобіржа світу Binance жертвує 10 млн доларів на допомогу Україні.
Крім цього, благодійний фонд Binance запустив Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях для надання екстреної допомоги Україні через крипто-краудфандинг.
Економічна правда
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