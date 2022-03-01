Україна просить видалити для росіян Telegram та заблокувати пропагандистів на Youtube

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Youtube та Google з закликом заблокувати пропагандистські російські ЗМІ в Росії, а також – заблокувати в РФ Google Play та видалити з магазину Telegram.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Meta вже долучилася до блокування російських ресурсів, які поширюють брехню та дезінформацію. Коли нас підтримає YouTube?", – пише він.

У зверненні йдеться про блокування таких ЗМІ як Росія 24, ТАСС, Ріа Новості та "багато інших" на Youtube. Українська влада додає два посилання з повним переліком каналів, які просить заблокувати: там є РБК, Соловйов LIVE, Комсомольська Правда, Ехо Москви, RT, Вєдомости та інші. Повний перелік за посиланням.

Також Україна просить заблокувати окремих блогерів за списком.

"Ми звертаємося до керівництва Google з проханням заблокувати російські державні медіа, як-от Росія-24, не лише в Україні, а насамперед для громадян Росії", – пише Федоров.

Крім того, Зеленський звернувся до Google з проханням видалити з Google Play Store месенджер Telegram та заблокувати росіянам доступ до Google Play.

Нагадуємо:

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров звернувся до платформи YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, а також до Meta – щодо блокування Facebook та Instagram.

Економічна правда