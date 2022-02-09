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Київ посів третє місце у світі в рейтингу заторів

Середа, 9 лютого 2022, 19:05 - Олександр Колесніченко
 
Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

За підсумками 2021 року Київ піднявся з сьомого на третє місце у світі за тривалістю затримок автомобільного руху на дорогах.

Про це йдеться у даних нідерландської компанії TomTom, що займається навігацією та цифровим картографуванням. 

В середньому, поїздки киян тривають на 56% довше, ніж могли б тривати на порожніх дорогах. Роком раніше цей показник становив 51%.

Загалом на стояння у корках столичні автомобілісти витратили 229 годин (у 2020 році – 207 годин) або 9,5 днів за рік (у 2020 році – 8,5 днів).

Найзавантаженішим днем року стало 8 лютого 2021 року. Тоді середня затримка становила 139%.

У рейтингу за 2019 рік Київ посідав 12 місце, у 2018 році – 13-е місце, у 2017 році – 14-е місце.

Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році посів Стамбул – 62% затримки, друге місце – Москва з 61%, четверте – столиця Колумбії Богота (55%).

На вищі щаблі рейтингу потрапили інші українські міста. Одеса посіла шосте місце у світі (51% затримки в середньому), Харків – 12-е місце у світі (46%), Дніпро – 25-е місце (40%). У минулорічному рейтингу ці міста посіли 11-е, 13-е та 22-е місце відповідно.

Економічна правда

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автомобілі транспорт Київ Одеса Харків

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