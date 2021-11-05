Британська JKX із Коломойським в акціонерах йде з Лондонської фондової біржі
Зареєстрована в Англії компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, оголосила про початок процедури делістингу з основного майданчика Лондонської фондової біржі.
Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті біржі.
Делістинг - виключення цінних паперів певного емітента з котирувального списку фондової біржі.
Компанія також повідомила, що під час делістингу викупить 23% своїх акцій (40 млн простих акцій) за ціною 40 пенсів за одиницю.
"Директори одноголосно вважають, що виключення з переліку відповідає інтересам компанії та її акціонерів", - заявили у компанії.
"Протягом кількох років компанія не могла використовувати свій лістинг для залучення інвестицій чи розширення портфеля через негативні настрої інвесторів", - заявили в JKX.
Директори вважають, що як приватна організація, що не котирується на біржі, компанія матиме більшу гнучкість щодо пошуку альтернативних джерел капіталу, додали в компанії.
При цьому, Рада директорів не розглядає можливість лістингу на альтернативних біржових майданчиках.
Зазначається, що делістинг допоможе JKX заощадити 600 тис дол адміністративних витрат на рік.
У повідомленні йдеться, що процедура делістингу має завершитись у січні наступного року.
Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова є найбільшими акціонерами JKX - 27,54%.
20% контролює Олександр Шнір, який працював в "Альфа-банку", Фінбанку та інвесткомпанії Concorde Capital. Частка перейшла до Шніра від Віталія Хомутинника.
Основний актив компанії в Україні - Полтавська газонафтова компанія.
Наразі ПГНК замикає п'ятірку найбільших приватних видобувачів України, але останні 2 роки її виробничі показники знижуються.
У 2020 році видобуток упав на 5%, за 9 місяців поточного року - майже на 20%.
У січні-вересні видобули 148 млн кубів газу та 33 тис тонн нафти і газового конденсату.
Акції JKX торгувалися на Лондонській фондовій біржі з 1995 року.
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Економічна правда
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