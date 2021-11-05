Британська JKX із Коломойським в акціонерах йде з Лондонської фондової біржі

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Зареєстрована в Англії компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, оголосила про початок процедури делістингу з основного майданчика Лондонської фондової біржі.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті біржі.

Делістинг - виключення цінних паперів певного емітента з котирувального списку фондової біржі.

Компанія також повідомила, що під час делістингу викупить 23% своїх акцій (40 млн простих акцій) за ціною 40 пенсів за одиницю.

"Директори одноголосно вважають, що виключення з переліку відповідає інтересам компанії та її акціонерів", - заявили у компанії.

"Протягом кількох років компанія не могла використовувати свій лістинг для залучення інвестицій чи розширення портфеля через негативні настрої інвесторів", - заявили в JKX.

Директори вважають, що як приватна організація, що не котирується на біржі, компанія матиме більшу гнучкість щодо пошуку альтернативних джерел капіталу, додали в компанії.

При цьому, Рада директорів не розглядає можливість лістингу на альтернативних біржових майданчиках.

Зазначається, що делістинг допоможе JKX заощадити 600 тис дол адміністративних витрат на рік.

У повідомленні йдеться, що процедура делістингу має завершитись у січні наступного року.

Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова є найбільшими акціонерами JKX - 27,54%.

20% контролює Олександр Шнір, який працював в "Альфа-банку", Фінбанку та інвесткомпанії Concorde Capital. Частка перейшла до Шніра від Віталія Хомутинника.

Основний актив компанії в Україні - Полтавська газонафтова компанія.

Наразі ПГНК замикає п'ятірку найбільших приватних видобувачів України, але останні 2 роки її виробничі показники знижуються.

У 2020 році видобуток упав на 5%, за 9 місяців поточного року - майже на 20%.

У січні-вересні видобули 148 млн кубів газу та 33 тис тонн нафти і газового конденсату.

Акції JKX торгувалися на Лондонській фондовій біржі з 1995 року.

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Економічна правда