Українські міжнародні резерви зменшилися на 5%

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Міжнародні резерви України у січні скоротилися на 5% до 29,3 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Такі дані опубліковані на 1 лютого. Попри скорочення, вони перевищують середньорічний рівень 2021 року.

Передусім така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку. У січні відчутно зріс попит на валюту на тлі геополітичного напруження. Також вплинула сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії.

Продаж валюти дав змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на ринку: наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти. Загалом у січні НБУ купив 197,7 млн дол, продав – 1,5 млрд дол.

На скорочення резервів впливали операції з управління державним боргом. Усього у січні обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 416,8 млн дол.

Із цієї суми, 186,2 млн дол спрямовані на валютні внутрішні держоблігації (ОВДП), 61,7 млн дол – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн дол, зокрема 143,4 млн дол – від розміщення ОВДП у валюті.

Від переоцінки фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют у січні їхня вартість зменшилася на 70,5 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

За грудень міжнародні резерви України зросли на 1,4% і на 1 січня 2022 року становили 30,94 млрд доларів.

Економічна правда