ФІФА тестує "робота-арбітра": як це працюватиме і коли вперше застосують

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ФІФА тестує технологію "робота-арбітра", який фіксує рухи гравців, положення м'яча та порушення - вперше нову систему застосують 9 лютого на матчі "Челсі" у рамках клубного чемпіонату світу.

Про це пише британське виданння Football.London.

Зазначається, що роботизована система складається з 29 камер, які прикріплюються до даху стадіону та стежать за рухами гравців, створюючи їх віртуальний скелет та місцем м'яча.

Так, у разі офсайду технологія лише за пів секунди передає відповідний сигнал до системи відеодопомоги арбітрам (VAR) - арбітри підтверджують порушення та передають своє рішення головному арбітру.

"Електронного рефері" вперше використають 9 лютого на матчі чинного переможця Ліги чемпіонів "Члесі" на клубному чемпіонаті світу в Абу-Дабі. Суперника "Челсі" поки що не визначено.

Передбачається, що після матчу дані, які зафіксував "електронний рефері", зможуть використати тренери і медичні працівники для аналізу техніки кожного гравця.

Якщо система успішно пройде всі тести, у ФІФА сподіваються використати робота-арбітра на чемпіонаті світу у Катарі у листопаді цього року.

"Ми впевнені, що доступ до цього нового джерела даних може позитивно вплинути на гру за рахунок оптимізації процесів прийняття рішень та підвищення об'єктивності", - оцінив нову технологію директор ФІФА з технологій та інновацій Йоханнес Хольцмюллер.

"Однак ми лише на початку цього шляху розробки, і можливі варіанти використання повинні бути ретельно перевірені, щоб оцінити можливості з метою подальшої реалізації", - додав він.