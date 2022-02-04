У січні українці збільшили реєстрації вживаних іномарок: які авто обирали

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У січні 2022 року українці зареєстрували 31,6 тис уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону - це на чверть перевищує показник січня минулого року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що показник у 31,6 тис авто - у 6 разів більше за січневий обсяг продажів нових легкових авто.

"Більше половини цих машин (52%) були обладнані бензиновими двигунами. Водночас частка дизельних авто склала 37%, автомобілів з ГБО – 7%, на електромобілі та гібриди припало 4% вперше зареєстрованих у січні легковиків з пробігом", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найпопулярнішим вживаним автомобілем став Renault Megane (2 174 авто).

Далі йде Volkswagen Golf - 1 917 авто, замикає топ-3 Volkswagen Passat - 1 791 авто.

Також у топ-5 Skoda Octavia - 1 460 авто та Ford Focus - 1 088 од.

Нагадаємо:

У 2021 році український автопарк поповнили 517,4 тис легкових авто з пробігом - це на 46% більше, ніж у 2020 році, і є абсолютним рекордом для країни.

Економічна правда