Минулий рік став рекордним в Україні за кількістю реєстрацій вживаних авто – асоціація

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У 2021 році український автопарк поповнили 517,4 тис легкових авто з пробігом - це на 46% більше, ніж у 2020 році, і є абсолютним рекордом для країни.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Як наслідок, 83 з 100 легкових автомобілів, що у минулому році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом", - кажуть в асоцації.

При цьому, найбільш популярною маркою серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen (90,2 тис авто).

Далі йде Ford (майже 45 тис авто).

Замикає топ-3 Renault (42,9 тис авто).

Також у топ-5 Skoda (38,4 тис авто) та Opel (33,1 тис авто).

Нагадаємо:

У 2021 році в Україні зібрали 8 153 одиниці автотранспортних засобів - це на 65% більше, ніж у 2020 році.

Економічна правда