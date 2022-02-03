Ford витратить ще 20 мільярдів доларів для повного переходу на виробництво електромобілів

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Автовиробник Ford Motor Co. планує витратити ще 20 млрд доларів на реорганізацію компанії і повний перехід на виробництво електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше у Ford уже заявляли, що інвестують 30 млрд доларів у розробку електричних та автономних машин до 2025 року.

Зазначається, що додаткові витрати допоможуть прискорити цей процес.

При цьому, за реорганізацію бізнесу буде відповідати колишній топ-менеджер Apple і Tesla Даг Філд.

Компанія, зокрема, планує найняти більше технічних фахівців.

Нагадаємо:

Раніше ринкова капіталізація автовиробника Ford уперше перевищила 100 млрд доларів - акції компанії досягли максимальної за 20 років ціни в 25,87 дол за акцію.

Цей успіх був спричинений планами Ford збільшити виробництво електромобілів, включно з кросовером Mustang Mach-E та майбутню електроверсію свого бестселера, пікапа F-150, який має вийде навесні.

Економічна правда