Ford витратить ще 20 мільярдів доларів для повного переходу на виробництво електромобілів
Автовиробник Ford Motor Co. планує витратити ще 20 млрд доларів на реорганізацію компанії і повний перехід на виробництво електромобілів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Раніше у Ford уже заявляли, що інвестують 30 млрд доларів у розробку електричних та автономних машин до 2025 року.
Зазначається, що додаткові витрати допоможуть прискорити цей процес.
При цьому, за реорганізацію бізнесу буде відповідати колишній топ-менеджер Apple і Tesla Даг Філд.
Компанія, зокрема, планує найняти більше технічних фахівців.
Нагадаємо:
Раніше ринкова капіталізація автовиробника Ford уперше перевищила 100 млрд доларів - акції компанії досягли максимальної за 20 років ціни в 25,87 дол за акцію.
Цей успіх був спричинений планами Ford збільшити виробництво електромобілів, включно з кросовером Mustang Mach-E та майбутню електроверсію свого бестселера, пікапа F-150, який має вийде навесні.
Економічна правда
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