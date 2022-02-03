SpaceX відправила на орбіту секретний супутник-шпигун

SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США.

Джерело: Space, "Укрінформ"

Деталі: Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Через 8 хв перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, а другий продовжував доставляти NROL-87 на орбіту.

Як повідомляється, незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун - його діяльність та інструменти засекречені. За запитом Управління SpaceX завершила веб-трансляцію запуску відразу після приземлення першого ступеня.

After launching NROL-87 to orbit, Falcon 9 returned to Earth pic.twitter.com/I4Z64w2zuu — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022

Зазначається, що це був другий із трьох запланованих запусків протягом чотирьох днів. Запуск NROL-87 відбувся через два дні після того, як SpaceX доставила італійський супутник спостереження Землі CSG-2 на орбіту зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Компанія планує запустити 49 своїх інтернет-супутників Starlink 3 лютого із Космічного центру імені Джона Кеннеді на узбережжі Флориди.

NROL-87 - перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю 316 млн доларів, підписаного 2020 року.

Нагадаємо: SpaceX цього року планує запустити 52 ракети - у середньому по одному запуску на тиждень.

Українська правда