На допомогу ЗСУ: За дві доби Мінцифри зібрало понад 12 мільйонів доларів у криптовалюті
За два дні загальні пожертвування на Збройні Сили України в криптовалюті виросли до 12,7 млн доларів.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найбільше перераховують у:
- Ethereum — $5.5 млн
- Bitcoin — $4.4 млн
- Tether — $2.1 млн.
"За ці гроші вже купили тепловізори, дрони та безліч іншої необхідної техніки для нашої армії", - заявив заступник Федорова Олександр Борняков.
Перелік адрес криптогаманців:
BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
Нагадаємо:
На криптогаманці, створені Міністерством цифрової трансформації для збору коштів на допомогу українській армії, надійшло понад 7 млн дол у криптовалютах за першу добу.
Економічна правда
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