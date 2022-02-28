На допомогу ЗСУ: За дві доби Мінцифри зібрало понад 12 мільйонів доларів у криптовалюті

За два дні загальні пожертвування на Збройні Сили України в криптовалюті виросли до 12,7 млн доларів.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найбільше перераховують у:

Ethereum — $5.5 млн

Bitcoin — $4.4 млн

Tether — $2.1 млн.

"За ці гроші вже купили тепловізори, дрони та безліч іншої необхідної техніки для нашої армії", - заявив заступник Федорова Олександр Борняков.

Перелік адрес криптогаманців:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Нагадаємо:

На криптогаманці, створені Міністерством цифрової трансформації для збору коштів на допомогу українській армії, надійшло понад 7 млн дол у криптовалютах за першу добу.

Економічна правда