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Укр / Рус

"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:13

ІТ-армія України за п’ять хвилин вивела з ладу сайт Московської біржі.

Про це вона повідомила у Telegram.

Раніше айтівці "поклали" десятки білоруських сайтів, включно з урядовими порталами та пропагандистськими медіа.

Нагадуємо

Українські кіберфахівці вивели з ладу роботу офіційних сайтів Нацбанку Білорусі та Мінінформполітики, не працюють десятки інших стратегічних сайтів.

Економічна правда

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Росія IT

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