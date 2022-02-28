"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі

Поки всі панікують, Україна скуповує свої борги. Що відбувається? Уряд скористався панікою навколо ескалації на кордонах, щоб викупити частину боргових зобов'язань. Яку частку боргу викупив Мінфін і чи виграють від цього українці.

Чорне море по коліна: як військові навчання Путіна заганяють на мілину торгівлю України морем Через військові навчання РФ українські порти ризикують залишитися без запланованого товарообігу. Яким буде єдиний безпечний маршрут для торгових суден, яких збитків Україна зазнає та що каже про це міжнародне право.