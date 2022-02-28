"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:13
ІТ-армія України за п’ять хвилин вивела з ладу сайт Московської біржі.
Про це вона повідомила у Telegram.
Раніше айтівці "поклали" десятки білоруських сайтів, включно з урядовими порталами та пропагандистськими медіа.
Нагадуємо:
Українські кіберфахівці вивели з ладу роботу офіційних сайтів Нацбанку Білорусі та Мінінформполітики, не працюють десятки інших стратегічних сайтів.
Економічна правда
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