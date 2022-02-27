Monobank продовжує пільговий період та не нараховуватиме штрафів за кредитами
Проєкт Універсал Банку Monobank продовжує на місяць пільговий період та не буде нараховувати штрафи за протермінування заборгованості.
Про це співзасновник Monobank Олег Гороховський написав у Telegram.
Він зазначив, що цього місяця також скасовується обов’язковий платіж.
"Ми не виносимо заборгованість на прострочення та не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості", – повідомив Гороховський.
Банк продовжує здійснювати усі виплати за зобов'язаннями перед вкладниками у повному обсязі.
Нагадуємо:
У monobank заявили, що вирішили відмовитися від обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість.
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