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Monobank продовжує пільговий період та не нараховуватиме штрафів за кредитами

Неділя, 27 лютого 2022, 15:23

Проєкт Універсал Банку Monobank продовжує на місяць пільговий період та не буде нараховувати штрафи за протермінування заборгованості.

Про це співзасновник Monobank Олег Гороховський написав у Telegram.

Він зазначив, що цього місяця також скасовується обов’язковий платіж. 

"Ми не виносимо заборгованість на прострочення та не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості", – повідомив Гороховський.

Банк продовжує здійснювати усі виплати за зобов'язаннями перед вкладниками у повному обсязі.

Нагадуємо:

У monobank заявили, що вирішили відмовитися від обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість.

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Економічна правда
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