monobank вирішив частково повернути карткові кредитні ліміти
У monobank заявили, що вирішили відмовитися від обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість.
Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийти. Але це вже не важливо. Це треба зробити, тому що в цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, а плювок в обличчя ворогові", – написав він.
За його словами, поки що без p2p (платежі між фізособами - ред.) і кешу.
"Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного", - пояснив він.
24 лютого повідомлялось, що monobank банку працює у звичайному режимі, були тимчасово обмежені кредитні ліміти.
Економічна правда
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