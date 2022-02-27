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Укрзалізниця просить бізнес передавати воду та харчі до київського вокзалу

Неділя, 27 лютого 2022, 12:32

На Центральному вокзалі Києві знаходиться близько 600 людей, які обрали вокзал як укриття. Проте запаси води та продуктів харчування закінчуються.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Для людей відкриті усі зали очікування. Укрзалізниця надає людям воду та напої, але запаси вже завершуються. Просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ передавати воду та продукти харчування. Також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти", — повідомили там.

У компанії зазначили, що місткість бомбосховищ на вокзалі обмежена. У зв’язку з цим, у разі небезпеки туди пускатимуть дітей, жінок та людей похилого віку.

Раніше в УЗ оголосили розклад додаткових поїздів на 27 лютого:

  • 04:00 Київ – Харків
  • 13:30 Харків – західний напрямок

Пріоритет під час перевезень надається дітям, людям похилого віку та жінкам.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.

Економічна правда

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