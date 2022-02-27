Укрзалізниця просить бізнес передавати воду та харчі до київського вокзалу
На Центральному вокзалі Києві знаходиться близько 600 людей, які обрали вокзал як укриття. Проте запаси води та продуктів харчування закінчуються.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
"Для людей відкриті усі зали очікування. Укрзалізниця надає людям воду та напої, але запаси вже завершуються. Просимо пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ передавати воду та продукти харчування. Також просимо бізнес за можливості доставити на вокзал воду та продукти", — повідомили там.
У компанії зазначили, що місткість бомбосховищ на вокзалі обмежена. У зв’язку з цим, у разі небезпеки туди пускатимуть дітей, жінок та людей похилого віку.
Раніше в УЗ оголосили розклад додаткових поїздів на 27 лютого:
- 04:00 Київ – Харків
- 13:30 Харків – західний напрямок
Пріоритет під час перевезень надається дітям, людям похилого віку та жінкам.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.
Економічна правда
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