Нацбанк закликав АЗС та магазини проводити оплати карткою без відмов

Національний банк звернувся до торговельних мереж та заправних станцій із закликом не допускати жодних відмов в прийнятті безготівкової оплати.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко написав у Facebook.

Він підкреслив, що регулятор "докладав, докладає і буде докладати всіх зусиль, щоб система електронних платежів працювала в звичайному режимі, без жодних перебоїв".

Шевченко закликає операторів торговельних мереж та заправних станцій не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати.

"Своїми необґрунтованими відмовами ви наражаєте всіх, і в першу чергу населення, на додаткову небезпеку, оскільки і користування готівкою, і інкасація, яка нерозривно пов’язана з обігом готівки, в умовах воєнного стану є додатковим і жодним чином не виправданим ризиком", – пише він.

Банківська система, інформує голова регулятора, продовжує забезпечувати всі необхідні інфраструктурні та технологічні рішення для використання POS-терміналів для здійснення оплат.

"Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла", – резюмує Шевченко.

Нагадуємо:

Безготівкові розрахунки не обмежені, система електронних платежів працює справно.