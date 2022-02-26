"Маємо і цю важливу перемогу": Зеленський про відключення Росії від SWIFT

Зусиллями українських дипломатів Україні вдалося домогтися згоди всіх країн Європи щодо відключення Росії від системи SWIFT.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення ввечері 26 лютого.

"Відчувається, що Україна здобула щирість і увагу всього цивілізованого світу. А практичний результат – ось він: SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації", – заявив він.

За словами президента, відключення Росії від SWIFT означатиме її відключення від всієї глобальної фінансової цивілізації.

"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу", – додав президент.

Зеленський зазначив, що наслідком цієї санкції стануть "мільярди і мільярди збитків для Росії". "Конкретна ціна за підле вторгнення в нашу державу", – сказав президент.

26 лютого всі країни ЄС погодилися підтримати виключення Росії з міжнародної системи SWIFT за початок масштабної війни в Україні. Чи не останніми погодилися запровадити ці санкції проти РФ Угорщина та Німеччина.

Що означає відключення Росії від SWIFT, читайте у статті "Економічної правди" Відключення РФ від SWIFT: скільки заплатять росіяни за вторгнення в Україну.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже почалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві", – повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Відключити РФ від SWIFT можуть протягом кількох наступних днів, повідомляють топпосадовці європейських центральних банків.