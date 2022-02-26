Перед вторгненням хакери стерли масив даних Міністерства внутрішніх справ – ЗМІ

Перед тим, як Росія почала війну в Україні, хакери видалили великий масив даних щодо телекомунікацій у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три особи, залучені до розслідування кібератаки.

Атаки завдали удару по ключовому правоохоронному органу, відповідальному за нагляд за національною поліцією. Це дало хакерам потенційно цінну інформацію про комунікації та переміщення людей всередині країни до того, як російські війська розпочали напад.

Троє співрозмовників також сказали, що розгортання такого програмного забезпечення збіглося з черговою атакою, під час якої хакери почали видаляти велику кількість даних з українських телекомунікаційних систем за тижні до вторгнення.

Вочевидь, це сталося шляхом активації шкідливого коду, вбудованого в ці системи під час попередніх атак. Ці ж дані могли завантажити зловмисники.

Напад ілюструє зростання ролі кібероперацій у сучасних військових конфліктах та спектр загроз в умовах боротьби за контроль над країною. Співрозмовники Bloomberg не повідомляють, хто стоїть за кібератаками.

Крім того, від нападу постраждали кілька установ, зокрема Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ.

Дослідники компанії з кібербезпеки ESET LLC вважають, що в середу кілька сотень тисяч комп’ютерів були заражені шкідливим програмним забезпеченням.

"Це не був масовий напад. Вони визначили конкретні організації, а потім увійшли та розгорнули шкідливе програмне забезпечення, – сказав Жан-Іан Бутін, керівник відділу дослідження загроз ESET. – Той факт, що це сталося за кілька годин до масштабного вторгнення, змушує нас вважати, що ці організації були мішенню не без причини".

Нагадуємо:

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за день до вторгення Росії в Україну повідомив про нову масову DDoS-атаку на державні сайти України.

Тижнем раніше, 15 лютого, на українські банки та державні сайти теж здійснили DDoS-атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ.