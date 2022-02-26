США розглядають санкції на Центробанк Росії – це вдарить по резервах на 600 мільярдів доларів

Сполучені Штати можуть накласти санкції на Банк Росії, що вдарить по великій частині міжнародних резервів – 643 млрд дол, які РФ наростила перед вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Адміністрації Байдена.

Остаточне рішення не ухвалене, але в Байдена в терміновому порядку розглядають усі можливі заходи, аби зупинити війну. Сполучені Штати планують діяти скоординовано із союзниками по всій Європі для максимального впливу.

Наразі незрозуміло, наскільки далеко зайшли дискусії про санкції на Центробанк, однак розглядати таку можливість почали ще наприкінці січня. Хоча Росія зменшує свою залежність від іноземних валют, 16,4% резервів країна зберігає в доларах, а частка євро за рік зросла на 32,2% у червні 2021 року.

За словами Тіма Еша, стратега Bluebay Asset Management у Лондоні, цей крок був би "руйнівним" для Росії. Це рішення було б безпрецедентним для такої економіки, як російська. США раніше вводили санкції проти центральних банків країн – Ірану, Венесуели та Північної Кореї.

Втрата доступу до коштів за кордоном може заблокувати російський центральний банк у спробах підтримати рубль на валютному ринку продажем валюти – уперше з 2014 року.

Росія також зберігала 22% своїх резервів у золоті, більшість якого зберігається всередині країни і є поза зоною дії західних санкцій, тоді як близько 13% резервів центробанку були в юанях.

Міністерство фінансів також запровадить повне блокування підтримуваного Кремлем Російського фонду прямих інвестицій. Фонд, який має на меті "залучити капітал у російську економіку в секторах з високим темпом зростання". Це відріже його від можливості залучати капітал.

Нагадуємо:

Прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив нові санкції проти РФ та Білорусі, які, серед іншого, повністю приберуть російські банки з британської фінансової системи.

З урахуванням того, заявив Джонсон, що половина торгівлі Росії відбувається в доларах та фунтах, такі санкції потужно вдарять по російській економіці. Він заявив, що США планують вводити схожі санкції.