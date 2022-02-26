УЗ призначила низку додаткових поїздів: розклад
Субота, 26 лютого 2022, 15:15
В "Укрзалізниці" повідомили про низку додаткових поїздів на 26-27 лютого.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Розклад поїздів:
26.02
- 17:00 Київ – Чоп
- 21:00 Дніпро – Львів
- 22:30 Київ – Львів
27.02
- 04:00 Київ – Харків
- 13:30 Харків – західний напрямок
Пріоритет під час перевезень надається дітям, людям похилого віку та жінкам.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.
Економічна правда
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