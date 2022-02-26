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УЗ призначила низку додаткових поїздів: розклад

Субота, 26 лютого 2022, 15:15

В "Укрзалізниці" повідомили про низку додаткових поїздів на 26-27 лютого.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Розклад поїздів: 

26.02

  • 17:00 Київ – Чоп
  • 21:00 Дніпро – Львів
  • 22:30 Київ – Львів

27.02

  • 04:00 Київ – Харків
  • 13:30 Харків – західний напрямок

Пріоритет під час перевезень надається дітям, людям похилого віку та жінкам.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.

Економічна правда

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