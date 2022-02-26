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Польська залізниця надала українцям дозвіл на безкоштовне користування поїздами

Субота, 26 лютого 2022, 14:37

Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Усе, що потрібно, – показати при посадці в поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.

"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.

Економічна правда

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