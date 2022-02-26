Польська залізниця надала українцям дозвіл на безкоштовне користування поїздами
Субота, 26 лютого 2022, 14:37
Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Усе, що потрібно, – показати при посадці в поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.
"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua