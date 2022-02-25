Ворог атакує email-адреси українських військових на сервісах i.ua і meta.ua – Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації заявила про масові фішингові листи на email-адреси українських сервісів i.ua та meta.ua.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Telegram.

"Цілями атаки стають приватні поштові скриньки українських військових, а також пов’язаних з ними осіб. Після компрометації облікового запису, за протоколом IMAP здійснюється завантаження всієї наявної пошти. Також ворог використовує наявні контактні адреси для подальших розсилок.

Вказані дії вчиняються так званою групою UNC1151, котра розташована в Мінську. До її складу входять кадрові офіцери Міністерства оборони Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Приклад фішінгового листа:

"Уважаемый пользователь. Ваши данные не подтверждены, в связи с этим Ваш почтовый ящик в течении 2 суток будет заблокирован. Для разблокировки почтового ящика мы должны удостовериться, что Вы не являетесь спам-ботом. Для этого передейдите по ссылке ниже и подтвердите свои учётные данные: В противном случае ваш почтовый ящик будет удалён безвозвратно. Надеемся на Ваше понимание.

С уважением, команда I.UA"

Раніше повідомлялось, що українці отримують на електронні скриньки листки з файлами, які можуть надавати ворогу доступ до даних з електронних пристроїв.

Економічна правда