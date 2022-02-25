Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку

Українці отримують на електронні скриньки листки з файлами, які можуть надавати ворогу доступ до даних з електронних пристроїв.

Про це повідомила Держспецзв’язку.

"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру", – повідомили у службі.

Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери – це робиться, аби отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

Держспецзв’язку закликає в жодному разі не відкривати вміст таких листів та повідомлень.