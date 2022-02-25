Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:15
Українці отримують на електронні скриньки листки з файлами, які можуть надавати ворогу доступ до даних з електронних пристроїв.
Про це повідомила Держспецзв’язку.
"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру", – повідомили у службі.
Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери – це робиться, аби отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
Держспецзв’язку закликає в жодному разі не відкривати вміст таких листів та повідомлень.
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