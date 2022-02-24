Monobank працює, обмежує кредитні ліміти
Четвер, 24 лютого 2022, 10:31 -
Проєкт Monobank Універсал банку працює у звичайному режимі, тимчасово обмежені кредитні ліміти.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Головна мета – збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили", – повідомив він.
Наразі банк вирішує, як повернути ліміти та спостерігає за розвитком ситуації.
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