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Monobank працює, обмежує кредитні ліміти

Четвер, 24 лютого 2022, 10:31 - Дана Гордійчук

Проєкт Monobank Універсал банку працює у звичайному режимі, тимчасово обмежені кредитні ліміти.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Головна мета – збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили", – повідомив він. 

Наразі банк вирішує, як повернути ліміти та спостерігає за розвитком ситуації.

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