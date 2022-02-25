В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог

На значній частині пунктів спостережень в зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Відповідне перевищення відображає Автоматизована система радіаційного контролю зони відчуження, яка доступна в режимі онлайн.

"Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо", – зазначили у ВРУ.

Нагадуємо:

У четвер Україна втратила контроль над Чорнобильською АЕС. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий.

В Офісі президента вважають, що це "одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або "скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти".