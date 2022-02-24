Курс гривні на міжбанку знизився

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,80 – 29,95 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 29,80 – 29,95 гривні;

Євро – 33,22 – 33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 29,35 – 30,94 гривні. Євро купують за 33,11 гривні, продають за 34,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 30,15 – 31,00 гривні, євро тільки купують за 32 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Також регулятор призупиняє роботу валютного ринку крім операцій продажу іноземної валюти.

Економічна правда