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Виїзди та вʼїзди у Києві не обмежували – КМДА

Четвер, 24 лютого 2022, 13:51

Інформація щодо обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Економічна правда 

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Київ КМДА дороги війна

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