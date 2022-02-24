Як працюватиме мобільний зв’язок і інтернет в умовах військового вторгнення: відповідають мобільні оператори і провайдери

24 лютого Російська Федерація здійснила масштабне військове вторгнення в Україну. ЕП вже писала про те, що під час військових дій системи мобільного зв’язку і інтернет-зв’язку є об’єктами критичної інфраструктури, які стануть одними з перших цілей для агресора. Через кілька годин після початку бойових дій в українському сегменті інтернет почали ширитися чутки про відключення мобільного зв’язку. Ця інформація не відповідає дійсності.

Напередодні вторгнення ЕП отримала від мобільних операторів і інтернет-провайдерів відповіді на запит про те, до яких сценаріїв роти мобільного зв’язку і інтернету потрібно бути готовим українцям в разі військового вторгнення. ЕП публікує відповіді мобільних операторів і найбільших інтернет-провайдерів.

До яких сценаріїв роботи мобільного зв’язку потрібно бути готовим українцям, які опиняться на території, що буде захоплена військами вторгнення, або де будуть йти бойові дії?

"Київстар"

У випадку кризових подій сценарії викликів залежатимуть від багатьох зовнішніх факторів, як от стабільності подачі енергії, цілісність кабельної інфраструктури, можливість фізичного доступу ремонтних груп до об’єктів мережі, тощо. Компанія Київстар у рамках своїх компетенцій доклала максимум зусиль та ресурсів, щоб убезпечити мережу від зовнішніх загроз.

Мережа Київстар має гнучку архітектуру, що дозволяє у разі необхідності міняти маршрути трафіку через вузлове обладнання, розташоване у різних містах України. Це дозволяє оператору зберегти функції мережі і поновлювати надання послуг, навіть якщо якісь із об’єктів отримають пошкодження і вийдуть з ладу.

Базові станції забезпечені альтернативними джерелами живлення, компанія зарезервувала додаткові канали для телеком-з’єднань, посилила фізичну охорону ключових об’єктів мережі. Київстар використовує увесь спектр сучасних сервісів з кібербезпеки, щоб забезпечувати надійність та захищеність інформаційних систем.

Vodafone

Необхідно розуміти, що робота у надзвичайних ситуаціях – це поєднання великої кількості зовнішніх факторів, отже сценаріїв може бути дуже багато: від нормальної роботи зв’язку до часткової відсутності зв’язку на певних територіях через непереборні фактори.

Vodafone Україна вживає всіх можливих заходів щодо захисту своїх телекомунікаційних мереж та засобів телекомунікацій. Враховуючи непросту обстановку в країні, ми провели комплекс заходів щодо оптимізації мережі в умовах підвищеного навантаження, розробили сценарії оперативного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій та підтримуємо режим готовності до них, організували та підтримуємо альтернативні канали зв'язку, резервні джерела живлення для безперебійного постачання електроенергією обладнання.

Компанія також вживає посилених заходів контролю відвідуваності об'єктів зв'язку для того, щоб запобігти несанкціонованому фізичному доступу сторонніх осіб до свого обладнання – додатково організували збройну охорону стратегічно важливих об’єктів, у тому числі, із залученням Поліції Охорони.

Технічна команда Vodafone має всі технічні можливості для контролю, віддаленого управління мережею Vodafone та перерозподілу трафіку на різних фрагментах мережі. Фахівці компанії мають відповідні знання і навички дій у разі надзвичайних ситуацій. У разі введення надзвичайного стану компанія буде діяти згідно вказівок державних органів влади, згідно із законодавством України.

Пошкодження або тривале знеструмлення великої кількості об’єктів зв’язку може призвести до відсутності або відчутного погіршення якості зв’язку на певній території. Спираючись на досвід роботи у 2014-2015 роках, нашим фахівцям, за допомогою віддаленого управління мережею та за наявності резервних каналів зв’язку у даній території, вдавалось налагодити зв’язок впродовж декількох годин.

Отже, вони не в теорії знають, що робити для відновлення послуг у разі тривалого відключення електроенергії, виведення з ладу об’єктів зв’язку.

lifecell

В разі вторгнення військ на територію Україні поза ОРДЛО та Криму, робота мобільного зв’язку буде залежати від наявності електропостачання та цілісності інфраструктури мобільних операторів. Компанія lifecell здатна достатній час підтримувати працездатність обладнання навіть в умовах порушення енергоживлення за допомогою дизель-генераторів. Також, за необхідності, оператор може використовувати резервне обладнання і резервні канали передачі даних для забезпечення роботи мережі.

Обладнання lifecell знаходиться в різних регіонах України, і у разі частково відключення в одних регіонах, функції можуть дублюватись іншими регіонами. Якщо довгий час енергопостачання буде відсутнє або буде пошкоджена інфраструктура, то мобільний зв'язок може бути тимчасово відсутній.

Також на певних територіях окупанти можуть глушити зв’язок, використовуючи потужні системи радіоелектронної боротьби.

"Укртелеком"

Мобільний і фіксований зв'язок є цивільними видами комунікації, підтримується цивільними особами і не є захищеним від наслідків бойових дій. Проте, розуміючи соціальну важливість критичної інтернет інфраструктури, Укртелеком докладає усіх необхідних зусиль для забезпечення стабільної роботи мережі, що забезпечує фіксований інтернет та телефонію, в тому числі в тому числі в умовах можливого надзвичайного стану.

В Укртелекомі працює оперативний штаб, завданням якого є протидія або зменшення впливу кризових ситуацій на компанію. В компанії працює Security Operation Center, що аналізує події інформаційної безпеки, які збираються з ключових елементів ІТ-інфраструктури, впроваджено системи безпеки веб-додатків та міжмережеві екрани нового покоління, які дозволяють проактивно реагувати на загрози кібератак.

Для виводу з ладу фіксований зв'язок необхідно фізично пошкодити кабелі, які в містах проходять під землею у кабельній каналізації та заходять у будинки через канали в підвальних приміщеннях (на жаль, багато операторів фіксованого інтернету в містах кидає кабелі по дахах будівель що робить їх вразливими). Фіксований телефон працює навіть без електроживлення у будинку (проводовий телефонний апарат), адже живлення здійснюється з АТС, яка має резервні потужності у разі аварійного відключення електроенергії – або стаціонарні або мобільні генератори. Оптична мережа (GPON) також забезпечить зв'язок за умови живлення на роутері вдома та на мережевому вузлі оператора.

З нашої точки зору з найбільш доступних засобів комунікації для громадян поєднання фіксованого оптичного доступу в інтернет та фіксованого телефона, мобільними двох операторів буде давати найбільшу стабільність зв’язку в можливих надзвичайних умовах та при використанні засобів радіо електронної боротьби.

"Ланет"

Загалом питання інтернет-зв'язку під час можливого вторгнення досить просте. Якщо буде електроенергія — буде і доступ до Інтернету. При цьому електроенергія повинна бути усюди, по території всієї країни.

Наприклад, щоб працювали магістральні лінії, що з'єднують нас з Європою, живлення необхідне за усім маршрутом — від Києва до західного кордону. А якщо раптом трапиться масове відключення світла, то дуже ймовірно, що генераторів не вистачить і тоді Інтернету не буде ні в кого.

Усі несправності в роботі Інтернету, що не залежать від електроенергії, будемо ремонтувати у штатному режимі, як завжди максимально оперативно та якісно. Але лише за умов відсутності фізичної небезпеки для наших співробітників.

Чи має ваша компанія план інформаційної підтримки (про особливості роботи мережі, строки відновлення роботи, плани евакуації, інструкції для цивільного населення, додаткові безкоштовні хвилини для зв’язку з рідними, органами цивільного захисту, та таке інше) абонентів, які опиняться на території військового конфлікту?

"Київстар"

Компанія використовує різноманітні інформаційні канали для комунікацій з клієнтами. За необхідності ми готові спільно з уповноваженими органами влади та на їх прохання здійснювати інформування населення з використанням технічних можливостей мережі.

Vodafone

В компанії відпрацьовані і діють регламенти роботи та інформування, як всередині компанії, так і для клієнтів компанії - у разі позаштатних ситуацій. Відпрацьовані алгоритми взаємодії між операторами та державними органами влади на випадок надзвичайних ситуацій різного характеру, а також дії з інформування населення на спеціальних навчаннях – задля забезпечення ефективної та злагодженої взаємодії у будь-яких випадках.

У випадку введення військового стану, контроль та управління українськими телекомунікаційними мережами передаються Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, створеному на базі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Центр має повноваження координувати роботу телекомунікаційних мереж і визначати, як діяти і взаємодіяти операторам зв’язку.

lifecell

lifecell має систему оповіщення ENS та омніканальну платформу для масових розсилок https://omnicell.ua/, яку може використовувати в разі надзвичайної ситуації та оперативно надавати абонентам необхідну інформацію. Але ми, як оператор, не можемо самостійно приймати рішення про оповіщення населення про ту чи іншу ситуацію в країні, бо це функція місцевої і центральної влади. Профільні міністерства проінформовані про можливості цієї системи, тому якщо буде запит, ми готові співпрацювати з ними щодо інформування абонентів задля збереження спокою в суспільстві. Прикладом такої співпраці є розсилка повідомлень під час пандемії від МОЗ і МЗС.

"Укртелеком"

У разі настання особливого періоду, відповідно до законодавства оперативно-технічне управління мережами телекомунікацій передається Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України. Водночас, Укртелеком бере участь у навчаннях зі спеціальними користувачами, якщо такі проводяться з залученням оператора.

В Укртелекомі працює оперативний штаб, завданням якого є протидія або зменшення впливу кризових ситуацій на компанію. У межах роботи штабу перевіряється готовність матеріально-технічних ресурсів, у тому числі і джерел аварійного енергопостачання та запасів пального, аварійно-відновлювальних команд філій, їх оснащення, забезпечення автотранспортом для виконання завдань та готовність систем резервування каналів зв’язку, волоконно-оптичних ліній зв’язку в умовах настання надзвичайного або особливого періоду.

Мережа Укртелекому є елементом критичної інфраструктури країни і ми маємо відповідний план дій щодо утримання працездатності в надзвичайних умовах, в тому числі, залучаючи для захисту її елементів поліцію та військових. Отже, зв'язок буде зберігатися доки фізично існуватимуть ключові елементи інфраструктури та у співробітників буде можливість працювати.

В 2014-2015 роках на мобільні телефони українських військовослужбовців, які перебували в зоні бойових дій, масово надходили фальшиві SMS-повідомлення з закликами скласти зброю, їхати додому і "припинити воювати за олігархів і хунту". Чи готова ваша компанія не допустити проведення подібних інформаційно-психологічних операцій в умовах сьогодення?

"Київстар"

Через мережу Київстар такі повідомлення не розсилались. Ці розсилки могли здійснюватись з використанням так званих "симуляторів базових станцій", або іншого несанкціонованого обладнання. Радіоелектронна боротьба, радіоелектронний захист - компетенція збройних сил і відповідних родів військ. Це не є компетенцією цивільних організацій, до яких належать телеком оператори. З свого боку Київстар готовий протидіяти кібератакам на мережу. В компанії налаштований процес статичного та динамічного аналізу коду на вразливості безпеки, створено інтегрований процес розробки – SDL (Security Development Lifecycle), налаштована та працює система SAST (Static Analysis Security Tool), запроваджено процес DAST (Dynamic Analysis Security Testing), проводяться Performance Assessment Network (PAN) тести на проникнення, а також задіяні незалежні тестування застосунків.

Окрім того, постійно відбуваються контроль інфраструктури щодо виявлення вразливостей – Vulnerability management. Київстар, використовуючи, увесь спектр сучасних сервісів з кібербезпеки, забезпечує надійність та захищеність інформаційних систем, даних у системах і бізнес-процесах компанії, а також відповідність системи інформаційної безпеки найкращим світовим практикам та національним вимогам – це підтверджено міжнародним сертифікатом з кібербезпеки (ISO 27001), який нещодавно отримала компанія, та Атестатом відповідності Комплексної Системи Захисту Інформації.

Vodafone

Варто нагадати, що в зоні бойових дій користуватись мобільним зв’язком категорично заборонено, та наші військові про це вже дуже добре знають.

Зі свого боку Vodafone Україна вживає всіх можливих заходів щодо захисту своїх телекомунікаційних мереж та засобів телекомунікацій.

Мережа Vodafone Україна захищена від зовнішнього втручання. Компанія вживає всіх можливих технічних і організаційних заходів для захисту своїх телекомунікаційних мереж і засобів телекомунікацій.

Несанкціоноване підключення до комутаційного обладнання, провідних та радіорелейних каналів зв'язку виключено, оскільки всі оператори зв'язку використовують цілий комплекс організаційно-технічних, програмно-апаратних та криптографічних систем захисту об'єктів, обладнання та інформації.

У Vodafone Україна впроваджено багаторівневу систему контролю доступу до критичних інформаційних систем, використовуються найсучасніші системи виявлення та попередження атак, виявлення та запобігання витоку конфіденційної інформації, здійснюється безперервний моніторинг стану безпеки.

Найменш захищеним у цій ситуації є мобільний апарат абонента. Відомо про застосування спеціальних нелегальних мобільних комплексів, які налаштовуються на частоту телефона і створюючи більш потужний сигнал, ніж базова станція оператора, можуть надсилати абонентам повідомлення. Взаємодія між телефоном і таким комплексом відбувається без участі мобільної мережі оператора, отже тут зможе запобігти не оператор, а спеціальний орган контролю використання радіочастот – Укрчастотнагляд.

lifecell

Подібні розсилки здійснюються з використанням стороннього обладнання, блокувати надходження таких повідомлень абонентам не завжди можливо. Існує потужне обладнання, які може незаконно перехоплювати сигнал абонентських пристроїв всіх операторів на певній території. Сигнал такого обладнання значно перевищує сигнал базових станцій оператора, тому передбачити й запобігти таким діям вкрай важко. В умовах загострення конфлікту, якщо SMS надходить зі знайомого номера — це не обов'язково SMS від вашого знайомого, це може бути ворожа розсилка. Для впевненості можна домовитись з рідними і друзями про використання певних кодових слів у повідомленнях.

Важливо розуміти, що в умовах надзвичайних подій необхідно критично ставитися до інформації, яку отримують абоненти. Задля уникнення ризиків військовослужбовці в зоні проведення бойових дій мають дотримуватись передбачених для них відомчих інструкцій.

Відповідно до досвіду вашої роботи в Донецькій і Луганській області в 2014-2015 роках під час гарячої фази військового конфлікту, на який час відновлення мобільного зв’язку повинні розраховувати абоненти сьогодні в разі військового вторгнення?

"Київстар"

Відновлення роботи базових станцій мобільного зв’язку в зоні проведення операцій об’єднаних сил потребує фізичного доступу технічних спеціалістів мобільного оператора. Це є можливим лише з дозволу представників військового командування, яке може оцінити ступінь загрози кризової ситуації для життя людей. Тому робити прогнози щодо строків відновлення роботи базових станцій у випадку їх руйнації ми не можемо. Загалом, мережа Київстар має гнучку архітектуру, що дозволяє у разі необхідності міняти маршрути трафіку через вузлове обладнання, розташоване у різних містах України. Таким чином компанія зможе відновлювати функції мережі навіть якщо якісь окремі об’єкти отримають пошкодження і вийдуть з ладу. Компанія завчасно подбала про забезпечення базових станцій альтернативними джерелами живлення, здійснила резервування додаткових каналів для телеком-з’єднань. За час, що минув з 2014 року компанія зробила на мережі багато технічних удосконалень. Зокрема, функціонал SON, який в автоматичному режимі перерозподіляє трафік між базовими станціями, відповідно від їх завантаженості. Також оператор встановив додаткові вузли зв’язку на волоконно-оптичній мережі, тощо.

Vodafone

Щоб відповісти про терміни відновлення зв'язку, треба розуміти масштаб і характер ушкоджень. Технічна команда має всі технічні можливості для контролю, віддаленого управління мережею Vodafone та перерозподілу трафіку на різних фрагментах мережі.

Якщо зв’язок можливо відновити віддалено, за рахунок перемаршрутизації трафіку, це можна зробити протягом годин.

Так, минулого тижня, коли було ушкоджено одразу декілька ВОЛЗ на сході України,

протягом години, вночі, вдалося відновити роботу мобільного зв'язку для мешканців Луганської і Донецької області – шляхом перемаршрутизації трафіку.

lifecell

Наразі lifecell не надає послуги зв’язку на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та в Криму. Єдине, чим можуть користуватися наразі мешканці окупованих територій Донбасу – це послуга "Віртуальний номер BiP", зона дії якого була розширена спеціально для окупованих районів Донеччини та Луганщини на запит Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Економічна правда