Транспорт працює на усіх вулицях Києва в усіх районах – КМДА
У КМДА заявляють, що інфраструктурно-транспортний комплекс Києва працює у штатному режимі.
Про це у Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Усов запевнив, що усі гілки метрополітену працюють.
"Враховуючи існуючий пасажиропотік, випуск рухомого складу КП "Київпастранс" скорочено удвічі.
Наповненість автобусних маршрутів наразі складає 50%, тролейбусів – 40%, трамваїв – 40%, - зазначив він.
"Відповідно у місті в штатному режимі здійснює перевезення 255 комунальних автобусів, 168 тролейбусів та 130 вагонів трамваїв.
Приватні перевізники скоротили випуск до 40%, на вулицях міста працює 600 автобусів в режимі маршрутного таксі", - додав заступник глави КМДА.
Транспорт працює на усіх вулицях міста в усіх районах. За його словами, у разі необхідності є резерв для збільшення рухомого складу на вулицях міста.
Усов нагадав, що проїзд у комунальному транспорті – безкоштовний.
Економічна правда
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