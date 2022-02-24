Транспорт працює на усіх вулицях Києва в усіх районах – КМДА

фото: telegram усова

У КМДА заявляють, що інфраструктурно-транспортний комплекс Києва працює у штатному режимі.

Про це у Telegram повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Усов запевнив, що усі гілки метрополітену працюють.

"Враховуючи існуючий пасажиропотік, випуск рухомого складу КП "Київпастранс" скорочено удвічі.

Наповненість автобусних маршрутів наразі складає 50%, тролейбусів – 40%, трамваїв – 40%, - зазначив він.

"Відповідно у місті в штатному режимі здійснює перевезення 255 комунальних автобусів, 168 тролейбусів та 130 вагонів трамваїв.

Приватні перевізники скоротили випуск до 40%, на вулицях міста працює 600 автобусів в режимі маршрутного таксі", - додав заступник глави КМДА.

Транспорт працює на усіх вулицях міста в усіх районах. За його словами, у разі необхідності є резерв для збільшення рухомого складу на вулицях міста.

Усов нагадав, що проїзд у комунальному транспорті – безкоштовний.

Економічна правда