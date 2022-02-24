У Києві проїзд у громадському комунальному транспорті безкоштовний – Кличко
Четвер, 24 лютого 2022, 09:05 -
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний.
Про це він написав у Telegram.
"Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, у Києві метрополітен дозволив безкоштовний вхід усім охочим.
Про це постійно оголошують у гучномовцях на станціях метро. Проїзд у метро наразі зробили безкоштовним для всіх пасажирів.
Метро працює у штатному режимі. У пресслужбі метрополітену заявили, що оперативно будуть повідомляти про додаткові вказівки в разі змін.
Економічна правда
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