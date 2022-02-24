Світові ринки відреагували на початок війни в Україні падінням
Ключові американські фондові ринки відреагували падінням на початок повномасштабного вторгнення російських військових до України.
За даними Barron’s, індекс Dow Jones впав на 700 пунктів або 2,1%. Капіталізація топ-500 американських компаній також знизилася на 2,1%. Індекс Nasdaq впав на 2,6%.
Європейські фондові індекси також знижуються. European Stoxx 600 знизився на 2,7%. Ключовий фондовий індекс Японії Nikkei втратив 1,8%.
Щодо криптовалют, біткойн знизився приблизно до 35 000 доларів на тлі уникнення ризиків інвесторами. Другий за величиною токен Ether також зазнав значних втрат.
Зростає також попит на активи-сховища. Золото зранку 24 лютого зросли на 1,8% — до 1945 доларів за тройську унцію. Курс Bitcoin за останні 24 години впав вже на 8,36% до 34,32 тис доларів.
Тим часом російські компанії на Лондонській біржі втратили вже 60-70% капіталізації, торги на російських біржах призупинили.
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