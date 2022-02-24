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Світові ринки відреагували на початок війни в Україні падінням

Четвер, 24 лютого 2022, 11:41 - Ярослав Вінокуров
 
getty images

Ключові американські фондові ринки відреагували падінням на початок повномасштабного вторгнення російських військових до України.

За даними Barron’s, індекс Dow Jones впав на 700 пунктів або 2,1%. Капіталізація топ-500 американських компаній також знизилася на 2,1%. Індекс Nasdaq впав на 2,6%.

Європейські фондові індекси також знижуються. European Stoxx 600 знизився на 2,7%. Ключовий фондовий індекс Японії Nikkei втратив 1,8%.

Щодо криптовалют, біткойн знизився приблизно до 35 000 доларів на тлі уникнення ризиків інвесторами. Другий за величиною токен Ether також зазнав значних втрат.

Зростає також попит на активи-сховища. Золото зранку 24 лютого зросли на 1,8% — до 1945 доларів за тройську унцію. Курс Bitcoin за останні 24 години впав вже на 8,36% до 34,32 тис доларів.

Тим часом російські компанії на Лондонській біржі втратили вже 60-70% капіталізації, торги на російських біржах призупинили.

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фінанси

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